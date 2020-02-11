Львівська мерія відмовилась віддати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова в Росію



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Андрій Садовий: у час, коли у російському полоні перебувають громадяни України, розглядати питання повернення останків агента НКВС неможливо

Агента НКВС поховали на Пагорбі Слави у Львові 60 років тому

Виконавчий комітет Львівської міської ради 7 лютого не погодив передачу останків агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ та Міністерства закордонних справ. А міський голова заявив, що у час, коли у російському полоні перебувають громадяни України, розглядати питання повернення останків агента НКВС неможливо, пише Zaxid.net.

Останки Миколи Кузнєцова, якого у 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, планують передати його племінниці Маргариті Брюхановій. Родичі хочуть перепоховати агента НКВС у Єкатеринбургу.

Питання про ексгумацію Кузнєцова розглядав виконком ЛМР під час засідання 7 лютого, і його вирішили перенести.

«Я би хотів, щоб це питання розглядалось в рамках державної політики. Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиції СБУ, МЗС. Якщо це допоможе визволити наших хлопців з полону, однозначно ми будемо рухати у фарватері політики нашої держави. Це питання держави», – заявив під час розгляду цього питання мер Львова Андрій Садовий.

Відтак міська рада Львова звернеться до СБУ та МЗС стосовно передачі останків Кузнєцова до Росії.

«Ми всі розуміємо, що триває війна, є російська агресія. Коли ми отримуємо листи від Росії щодо перепоховання праху, то я би хотів, щоб ми мали чітку державну позицію, тому ми сьогодні звернулись до міністра закордонних справ, до керівника СБУ, щоб дали своє тлумачення. Я знаю дуже багато випадків у світі, коли такі питання вирішуються на рівні президентів країни. Якщо це допоможе повернути з російського полону когось з наших хлопців – я би був дуже щасливий. Має бути державна позиція. Я би дуже хотів, щоб наші українці, які є в полоні, повернулись до своїх сімей. Я би казав це питання розглядати в комплексі, тоді це буде чесно. Можемо подивитись світову практику, таких випадків було сотні», – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

Львівські праворадикали неодноразово розмальовували могилу Кузнєцова, а в березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф з могили Кузнєцова.

Торік Львівська міськрада відмовилась передавати останки Кузнєцова до Росії, також очікуючи висновок від СБУ.