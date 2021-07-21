Люди по пояс у воді: у Китаї злива затопила місто Чженчжоу (фото, відео)

Потужні опади спричинили катаклізми на вулицях, є жертви

Мешканці центральної частини Китаю 20 липня постраждали від повені, що виникла через рясні опади.

Негода наробила лиха у місті Чженчжоу, провінції Хенань. Про це пише ВВС.

Через паводок евакуювали тисячі людей, рух транспорту паралізований, а рейси довелося скасувати.

Щонайменше 12 осіб загинули при затопленні метро в китайському місті Чженчжоу (адміністративний центр провінції Хенань). Ще п'ятеро осіб отримали поранення.

У одному з районів міста вода затопила станцію метро та поїзд. Пасажири у ньому тривалий час стояли по пояс у воді в очікуванні рятувальників. Після інформації про інцидент усі станції метро у місті закрили.

Дістати людей із затопленого вагона вийшло лише о 20:35 за місцевим часом. Деякі люди були у розпачі та просили про допомогу у соцмережах. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що пасажири метро стояли на сидіннях, аби мати змогу дихати.

Нагадаємо, раніше у Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина.

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