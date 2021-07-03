Медики назвали причину учорашньої смерті вінничанина після Covid-щеплення

В Україні померла людина після вакцинації Pfizer

В Україні померла людина після вакцинації Pfizer

За попередніми результатами судово-медичної експертизи – причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця

Причиною смерті вінничанина після Covid-щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Про це у Фейсбуці повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

«2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи – причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначається, що для розслідування цієї події та встановлення причин її виникнення Департаментом охорони здоров'я та реабілітації вживаються всі необхідні заходи.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.

За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.

Розслідування випадку смерті, зареєстрованого як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації від Covid-19, триває.

У ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.