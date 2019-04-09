Міністр енергетики Насалик в трусах агітує за Порошенка (відео)



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Міністр енергетики Ігор Насалик частий гість у тренажерному залі Скріншот із відеозапису facebook.com/nasalyk

Ігор Насалик пропонує прихильникам кандидатів у президенти замінити змагання у соцмережах на змагання у силовому спорті

Міністр енергетики, колишній міський голова Калуша Ігор Насалик опублікував відео, як він піднімає 100-кілограмову штангу та дві 30-кілограмові гантелі. Себе він називає представником команди «Україні потрібен Порох» і кидає виклик команді «Зе».

Насалик у Facebook пропонує прихильникам кандидатів у президенти замінити змагання у соцмережах на змагання у силовому спорті.

«Звичайно, кожен виражає свої емоції різним чином, інколи не найкращим (соціальні мережі дають таку можливість). Це не об’єднає націю. Я пропоную позмагатись ЗЕкоманді і команді «Україні потрібен Порох» в спорті, який завжди об'єднує ! Учасники 40 млн громадян, дисципліна складається з двох вправ – жим штанги 100 кг лежачи і жим гантель по 30 кг сидячи», – зазначає Насалик.

Учасники формуються в категоріях 18 – 25 років, 25 –35, 35 – 45, 45 – 55 і 55 + . Переможе той, хто зробить максимальну кількість чистих повторів. Переможцю в кожній категорії Насалик пропонує приз – по 50 тис. грн.

«Термін дії змагань до 24:00 18 квітня 2019 року. Підтримка бізнесменів вітається і збільшить призовий фонд. Розпочинаємо. Команда «Україні потрібен Порох», категорія 55 +, місто Калуш», – написав Насалик.

Він закликає під його дописом розміщати відео з виконанням вправ, вказувати назву команди (ЗЕкоманда чи команда «Україні потрібен Порох»), вікову категорію та місто.

Сам Насалик на відео підняв 10 разів штангу та 12 – гантелі.

Нагадаємо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

За результатами першого туру виборів президента, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.