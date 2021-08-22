Можна послухати: в Україні відтворили голос Тараса Шевченка (відео)

Також паралельно створили 3D-модель голови Шевченка

Науковці створили творчу репродукцію голосу українського поета і художника, автора культового «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка. Про це повідомляє компанія Tabasco на своїй сторінці в Facebook.

Унікальний проєкт презентований до 30-річного Дня святкування Незалежності України.

Як відомо, Шевченко помер у 1861 році, а людство навчилося записувати звуки лише у 1877. Тому учасникам розробки довелося синтезувати голос поета лише покладаючись на сучасні технології з відновлення антропометричних даних.

Відповідний метод дозволяє дослідити людський організм за допомогою його расових, етнічних, статевих та інших особливостей. Все для того, аби визначити їх мінливість залежно від низки впливів різноманітних факторів.

Окрім того, дослідники використали посмертну маску Шевченка і протягом місяця шукали в архівах інформацію, яка максимально могла б наблизити сучасну людину до уявлення про те, яким саме був великий поет: його звички, характер, захворювання.

Також паралельно створили 3D-модель голови Шевченка. В межах розробленої методології було відібрано 108 кандидатів з різних регіонів України, які відповідали параметрам антропологічних даних Тараса Григоровича.

Реалізація проєкту тривала майже рік, також були залучені співробітники Міністерства закордонних справ України, експерти Національного музею ім. Тараса Шевченка та представники рекрутингової компанії Wantent.

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