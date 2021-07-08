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    На час Олімпіади в Токіо буде надзвичайний стан

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    Надзвичайний стан у столиці Японії продовжать - На час Олімпіади в Токіо буде надзвичайний стан
    Надзвичайний стан у столиці Японії продовжать

    Уряд Японії занепокоєний стрімким зростанням захворюваності на COVID-19

    У столиці Японії – Токіо перед Олімпіадою продовжать надзвичайний стан. Число на хворих на ковід зростає так стрімко, що уряд планує запровадити надзвичайний стан у столиці до 22 серпня.
    Попередньо було відомо, що терміни карантинних заходів у Токіо спливають 11 липня. Про це повідомляє The Asahi Shimbun. Змагання мають відбутися з 23 липня до 8 серпня.

    За добу у Токіо виявили майже тисячу нових випадків COVID-19.

    Як відомо, у зв'язку з пандемією коронавірусу XXXII Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020-го на 2021 рік.

    Нагадаємо, Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські ігри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п’ять українських тенісисток. Це – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Людмила Кіченок і Надія Кіченок.

    А президент США Джо Байден не має наміру відвідувати майбутні Олімпійські ігри, які стартують у липні в Японії.

    Теги: Еліна Світоліна Даяна Ястремська надзвичайний стан уряд
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    На час Олімпіади в Токіо буде надзвичайний стан