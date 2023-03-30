На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)

WhoScored відзначив 11 найкращих футболістів за першими іграми кваліфікації континентальної першості

Статистичний портал WhoScored визначив символічну збірну після перших двох турів кваліфікації до Євро-2024.

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До 11 найкращих футболістів потрапив зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, який за 2 матчі забив 4 голи.

Також у символічній збірній знайшлося місце і кривднику збірної України – англійцю Букайо Сака, яким відзначився асистом та голом у поєдинку проти нашої команди.

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На воротах – Майк Меньян, який змінив багаторічного стража воріт французів Уго Льоріса.

🇪🇺 European Qualifiers Top Rated XI - March pic.twitter.com/E57sdJln0A — WhoScored.com (@WhoScored) March 29, 2023

Збірна перших двох турів групового етапу відбору на Євро-2024 за версією порталу WhoScored:

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Голкіпер: Майк Меньян (Франція).

Захисники: Конор Бредлі (Північна Ірландія), Ніко Ельведі (Швейцарія), Андрій Бурке (Румунія), Натан Аке (Нідерланди).

Півзахисники: Матео Ковачич (Хорватія), Букайо Сака (Англія), Кіліан Мбаппе (Франція), Жоау Палінья (Португалія).

Нападники: Расмус Хойлунд (Данія), Кріштіану Роналду (Португалія).

Нагадаємо, збірна України у першому своєму матчі відбору на майбутню континентальну першість на виїзді поступилася Англії і наразі посідає 4 місце у своїй групі.