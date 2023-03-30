На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)
WhoScored відзначив 11 найкращих футболістів за першими іграми кваліфікації континентальної першості
Статистичний портал WhoScored визначив символічну збірну після перших двох турів кваліфікації до Євро-2024.
До 11 найкращих футболістів потрапив зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, який за 2 матчі забив 4 голи.
Також у символічній збірній знайшлося місце і кривднику збірної України – англійцю Букайо Сака, яким відзначився асистом та голом у поєдинку проти нашої команди.
На воротах – Майк Меньян, який змінив багаторічного стража воріт французів Уго Льоріса.
🇪🇺 European Qualifiers Top Rated XI - March pic.twitter.com/E57sdJln0A— WhoScored.com (@WhoScored) March 29, 2023
Збірна перших двох турів групового етапу відбору на Євро-2024 за версією порталу WhoScored:
Голкіпер: Майк Меньян (Франція).
Захисники: Конор Бредлі (Північна Ірландія), Ніко Ельведі (Швейцарія), Андрій Бурке (Румунія), Натан Аке (Нідерланди).
Півзахисники: Матео Ковачич (Хорватія), Букайо Сака (Англія), Кіліан Мбаппе (Франція), Жоау Палінья (Португалія).
Нападники: Расмус Хойлунд (Данія), Кріштіану Роналду (Португалія).
Нагадаємо, збірна України у першому своєму матчі відбору на майбутню континентальну першість на виїзді поступилася Англії і наразі посідає 4 місце у своїй групі.
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