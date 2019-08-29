На Дніпропетровщині СБУ викрила на зловживаннях двох поліцейських



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Фото: Укрінформ

За 15 тис. грн посадовці обіцяли двом чоловікам посприяти у непритягненні їх до відповідальності за крадіжку технологічного обладнання з теплопостачального підприємства

У межах боротьби з корупцією в правоохоронних органах викрито на зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди двох оперуповноважених одного з міських відділів Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури задокументували факт вимагання поліцейськими грошей від двох мешканців Кривого Рогу.

За 15 тис. грн хабаря посадовці обіцяли чоловікам вплинути на прийняття рішення щодо не притягнення їх до кримінальної відповідальності за крадіжку технологічного обладнання з теплопостачального підприємства.

Правоохоронці затримали фігурантів справи біля райвідділу поліції під час одержання другої частини неправомірної винагороди. Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Викриття та затримання зловмисників проводилось спільно з ДБР та за участі працівників внутрішньої безпеки Нацполіції.