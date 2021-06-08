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    На Херсонщині вирувала нищівна злива (відео)

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    Херсон поступово повертається до нормального життя після негоди - На Херсонщині вирувала нищівна злива (відео)
    Херсон поступово повертається до нормального життя після негоди
    Фото: скріншот з відео

    Поступово дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду

    Негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.

    Після дощу місцеві соцмережі рясніють відео з різних районів, де вода переливалась через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліна у воді.

    Найбільше постраждали райони у низинах.

    Рівень води поступово знижується і дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.

    Додамо, що у вівторок, 8 червня, в Україні очікується помірний короткочасний дощ та гроза, температура вдень 20-25°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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    Теги: Херсонщина негода дощ
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    На Херсонщині вирувала нищівна злива (відео)