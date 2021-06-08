На Херсонщині вирувала нищівна злива (відео)

Херсон поступово повертається до нормального життя після негоди

Поступово дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду

Негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.

Після дощу місцеві соцмережі рясніють відео з різних районів, де вода переливалась через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліна у воді.

Найбільше постраждали райони у низинах.

Рівень води поступово знижується і дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.

Додамо, що у вівторок, 8 червня, в Україні очікується помірний короткочасний дощ та гроза, температура вдень 20-25°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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