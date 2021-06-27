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    На Київщині прорвало греблі (фото)

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    В селі Лишня Київської області внаслідок буревію та великої кількості прорвалися дамби - На Київщині прорвало греблі (фото)
    В селі Лишня Київської області внаслідок буревію та великої кількості прорвалися дамби
    фото: facebook

    Ліквідація наслідків негоди ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву

    В селі Лишня, що на заході Київщини, внаслідок буревію та великої кількості опадів ввечері 26 червня 2021 року прорвалися дамби, інформує Бишівська територіальна громада.

    Також були розмиті під’їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева.

    Оперативно на місце подій виїхали виконуючий обов'язки голови Фастівської РДА Віктор Тюрін, Бишівський сільський голова Іван Рознай та староста сіл Лишня та Осикове Бишівської сільської ради Оксана Дерев‘янченко.

    Трактором було очищені русла для сходу води. Зламані дерева були прибрані. Рух транспорту відновлений.

    На місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу.

    «Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюються великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт», — наголошується у повідомленні.

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    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)
    На Київщині прорвало греблі (фото)

    За прогнозом погоди на 27 червня, в усіх без винятку українських областях мають бути грози.

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    Теги: стихійні лиха вода Київщина потоп негода
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    На Київщині прорвало греблі (фото)