На Одещині зацвіла 350-річна груша (фото)

Груша визнана ботанічним пам'ятником природи місцевого значення ще у 2012 році

На Одещині зацвіла груша, яку вважають найстарішою в Україні. Знімками квітучого дерева в соцмережах поділилась журналістка Ната Чернецька.

Діаметр дерева становить понад метр, а висота – 15 метрів. Груша визнана ботанічним пам'ятником природи місцевого значення ще у 2012 році.

На Одещині зацвіла груша, яку вважають найстарішою в Україні фото Facebook Нати Чернецької

Позаду дерева знаходиться старовинний цвинтар з козацькими хрестами.

Старовинний цвинтар з козацькими хрестами фото Facebook Нати Чернецької

Старовинний цвинтар в Адамівці фото Facebook Нати Чернецької

Фахівці «Київського еколого-культурного центру» вважають, що груші в селі Адамівка понад 350 років. До цього вважалося, що найстаріша груша країни знаходиться у Кривому Розі, їй близько 300 років.

Ще одна легендарна груша знаходиться в Запоріжжі. Її називають «Тарасовою» через те, що за легендою Тарас Шевченко ночував під цим деревом, коли був проїздом у цих краях в 1843 році. Тоді груша росла на подвір'ї Прокопа Булата, мешканця села Вознесенка, у якого на кілька днів зупинявся поет. Її можна побачити, якщо спускатися з Фестивальної площі на Набережну.

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