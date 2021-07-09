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    На Запоріжжі дикі кабани наробили галасу на підприємстві (відео)

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    Дикі кабани пробралися&nbsp;на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС - На Запоріжжі дикі кабани наробили галасу на підприємстві (відео)
    Дикі кабани пробралися на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС
    Фото: скріншот

    Троє поросят намагалися прорватися через скляну стіну

    В Енергодарі Запорізької області дикі кабани пробралися на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС і намагалися через скло прорватися в приміщення станції. Про це повідомляють в телеграм-каналі ХЗН.

    На відео видно, як троє поросят хочуть прорватися через скляну стіну. Вони тикаються в скло носами і б'ють лапами.

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    На Запоріжжі дикі кабани наробили галасу на підприємстві (відео)
    На Запоріжжі дикі кабани наробили галасу на підприємстві (відео)

    Про подальшу долю поросят не повідомляється.

    Нагадаємо, що в травні стадо кабанів пограбувало жінку, яка вийшла з супермаркету недалеко від Риму. Момент потрапив на відео, і користувачі мережі здивувалися, наскільки розумними і наполегливими виявилися ці дикі тварини.

    Додамо, що вчені розморозили та повернули до життя мікроскопічних тварин, які провели у льодах Якутії 24 тисячі років. Виявилось, що тварини не тільки живі, а й дуже активні.

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    Теги: Запоріжжя АЕС тварини
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    На Запоріжжі дикі кабани наробили галасу на підприємстві (відео)