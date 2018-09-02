  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наташа Корольова подала в ЄСПЛ позов через заборону їй в'їзду в Україну

    • Розсилка
    Російська співачка Наташа Корольова - Наташа Корольова подала в ЄСПЛ позов через заборону їй в'їзду в Україну
    Російська співачка Наташа Корольова

    Корольова вважає, що рішення буде прийнято на її користь

    Російська співачка Наташа Корольова подала позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) через заборону в'їзду на територію України. 

    Про це Корольова розповіла російському агентству «РІА Новини»

    «Позов вже знаходиться в Європейському суді з прав людини. Інформації від адвокатів про те, чи почався розгляд, у мене немає. Поки що подали лише, відправили документи», - сказав вона. 

    Вона також висловила сподівання, що рішення буде прийнято на її користь. 

    Нагадаємо, два роки тому Служба безпеки України заборонила Наташі Корольовій, яка народилася в Києві, в'їзд до країни терміном на п'ять років. У минулому році в якості винятку співачці дозволили приїхати в країну на похорон бабусі.

    У червні Верховний суд України не задовольнив позов Наташі Корольової (Наталія Поривай) до Служби безпеки України, яка заборонила їй в'їзд до України за незаконне відвідування анексованого Криму, але незабаром дозволила.

    Читайте також
    суд ЄСПЛ документи Верховний Суд України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ