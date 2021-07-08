Найбільші й дуже рідкісні: у Одесі зазнімкували жуків-оленів (фото, відео)
Ці комахи занесені до Червоної книги України
В Одесі вдалося сфотографувати представників червонокнижного виду, найбільших комах, які мешкають в Україні – жуків-оленів.
Фото оприлюднили у телеграмі 7 каналу. Як повідомляється, комах побачили під Іванівським мостом.
Жуки-олені належать до родини рогачевих. Розміри сягають 7,5 сантиметра завдовжки. Через вирубування лісів та зміну екологічного стану вони зараз вимирають, тож занесені до Червоної книги України.
Нагадаємо, нещодавно на одному з найбільших музичних фестивалів «Atlas Weekend» відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном.
А днями в національному парку «Тузлівські лимани» було встановлено пам’ятник бабаку.