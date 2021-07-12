«Найжахливіша за всі роки». Нову форму олімпійської збірної не оцінили вболівальники (фото)

Форма створена в традиційних національних кольорах, але вболівальники її різко розкритикували

Національний олімпійський комітет України показав нову форму для спортсменів, які братимуть участь у XXXII літніх іграх. Змагання в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Про це повідомляє прес-служба НОК у Facebook.

«Головна ідея колекції полягає в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань. Цей одяг відповідає сучасним дизайнерським трендам, виготовлений з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо», – йдеться в повідомленні.

Форма створена в традиційних національних кольорах, а саме дизайнери обрали пастельну палітру. У комітеті пояснили, що кольорова гамма символізує надію і віру.

У цій формі українські спортсмени виходитимуть на парад відкриття та закриття Ігор, ходитимуть олімпійським містечком, їздитимуть на тренування та підійматимуться на п'єдестали пошани.

Відомо, що кожен спортсмен отримає понад 50 одиниць одягу: спортивні костюми, футболки, шорти, худі, вітрозахисні куртки, кросівки, сумки, рюкзаки, шльопанці та інше.

Центр екіпіровки національної олімпійської збірної України відвідав президент Володимир Зеленський з першою леді. Главі держави сподобався стильний дизайн екіпіровки. А спортсмени додали, що вона ще й дуже зручна.

А ось українські вболівальники не погодилися з думкою НОК і президента. Багато хто залишився незадоволений новою формою української збірної: «Виглядає жахливо» , «Не вдала форма і колір не зрозумілий, виглядає, як облізла», «Найжахливіша форма за всі роки» та інші.

Додамо, що WhoScored склав рейтинг найгірших футболістів чемпіонату Європи. До символічної збірної аналітичний портал включив трьох гравців збірної України.

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