Petro Incognito: суд арештував автомобільні номери, які використовувала служба безпеки президента



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Заставка з розслідування програми «Схеми» «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка»

ДБР за заявою Портнова розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через український кордон колишнього президента Петра Порошенка

Печерський районний суд Києва арештував два комплекти автомобільних реєстраційних номерних знаків, які вилучено з металевого сейфу, що знаходився в кабінеті колишнього начальника транспортного відділу служби безпеки президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 23 вересня.

Ці автомобільні номери визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за можливими фактами організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента Петра Порошенка. 5 серпня 2019 року це провадження зареєструвало Державне бюро розслідувань за заявою колишнього заступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Заявник переконував, що факти, які будуть з’ясовані у цій кримінальній справі, допоможуть визначити нові офшори, власність, активи і рахунки Порошенка і його оточення.

У судовій ухвалі зазначено, що слідство ознайомилося з розслідуванням програми «Схеми» «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка», яке було оприлюднено на початку 2018 року.

Крім цього, ДБР вивчало інформацію про п’ять автомобілів, які 8 січня 2018 року заїжджали в Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), а звідти попрямували у напрямку села Козин Київської області (до помешкання Петра Порошенка - «Главком»). Зокрема, 21 серпня правоохоронці направили запит до регіонального сервісного центру МВС у Києві, щоб з’ясувати інформацію про вказані транспортні засоби, їх власників за 2014-2019 роки, однак відповіді не отримали.

При цьому оперативним шляхом ДБР дізналося, що номерні знаки двох з цих автомобілів не зареєстровані за жодними транспортними засобами.

За даними журналістів-розслідувачів, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 до 8 січня 2018 року разом з перельотом загалом коштував не менше $500 тис., що становило понад 14 млн грн. Журналісти програми припустили, що колишній президент Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, за своїм паспортом, з відповідною реєстрацією у прикордонників.

17 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми «Схеми», які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача і Наталки Седлецької.

Перелік даних, який журналісти мають передати в ДБР на виконання ухвали суду, такий: весь відзнятий матеріал; інформаційні запити і відповіді на них, які виконані під час готування зазначеної передачі; можливі документальні матеріали, що підтверджують присутність (обліки робочого часу, завдання, бухгалтерські документи про виплати грошової винагороди за виконання завдань, редакційні завдання, оплату транспортних послуг, путівок на автомобілі) задіяних журналістів, операторів, водіїв та інших співробітників під час знімання матеріалу в т.ч. у вечірній і нічний час (в т.ч. 08.01.2018) для вказаної передачі; інші наявні документальні матеріали, що стосуються зазначеної телепередачі (службові записки, повідомлення, погодження випуску в ефір, редагування, затвердження тексту телепередачі, внесення правок, рецензії, заперечення тощо).

В ухвалі Печерського районного суду Києва зазначається також, що вона не підлягає оскарженню.

Разом з тим, 24 жовтня редакція програми «Схеми» подала до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР надали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації й інших даних журналістів програми.

У ДБР відреагували на закиди журналістів, пообіцявши не збирати щодо них конфіденційних даних.

«Враховуючи, що Петро Порошенко не надає показів, для встановлення всіх обставин у рамках цього провадження нам потрібна ваша допомога. Зокрема, покази знімальної групи щодо тих подій. Інформація, яку з’ясували журналісти, має бути оформлена в рамках кримінального провадження», - зазначено в офіційному повідомленні відомства.