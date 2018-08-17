Після обвалу моста в Італії пропонують націоналізувати автостради



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У оператора італійських автострад хочуть відкликати ліцензію, а саму компанію — оштрафувати на суму до 150 млн євро

Італійський віце-прем'єр Луїджі Ді Майо звинуватив компанію Autostrade per l’Italia, яка управляє мережею італійських автострад, в нехтуванні безпекою і неналежному обслуговуванні моста, який обвалився.

Про це передає DW.

За його словами, держава повинна взяти на себе управління автострадами, якщо нинішні оператори не можуть належним чином виконувати свої обов'язки.

Компанії слід інвестувати в безпеку, а не направляти кошти на виплату дивідендів, вважає Ді Майо. Представлені на Міланській фондовій біржі акції компанії Atlantia, що володіє Autostrade per l'Italia, впали на 25 відсотків.

У оператора італійських автострад необхідно відкликати ліцензію, а саму компанію — оштрафувати на суму до 150 млн євро, заявив напередодні міністр інфраструктури і транспорту Італії Даніло Тонінеллі.

Сама Autostrade per l'Italia відкидає звинувачення на свою адресу. Техобслуговування моста проводилося чотири рази на рік відповідно до приписів, заявила компанія.

Днем раніше уряд Італії оголосив режим надзвичайної ситуації терміном на 12 місяців в області Лігурія. У той же день на надзвичайному засіданні ради міністрів було прийнято рішення про надання екстреної допомоги в розмірі п'яти мільйонів євро для ліквідації наслідків аварії.