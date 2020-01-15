«Планові слідчі дії». Податкова спростовує обшуки у Верланова



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Голова Державної податкової служби Сергій Верланов

Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ

У Державній податковій службі проходять планові слідчі дії, однак жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

«Пресслужба ДПС повідомляє наступне. Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ. Жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила реліз, в якому йдеться про ліквідацію схеми, за якою податківці щомісяця виводили у тінь більше 500 млн гривень. Співробітники податкової сприяли ряду «конвертаційно-транзитних» груп в обході автоматизованого моніторингу оцінки ризику, а також в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Передбачається, що податківці діяли в інтересах IT-підприємств.

До цього повідомлялося про відсторонення керівництва податкової в Одеській області після того, як НАБУ зафіксувало пропозицію 25 тисяч доларів хабараз боку в. о. начальника обласного управління ДПС. Хабар пропонувався голові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

З правоохоронних джерел ЗМІ стало відомо, що у податкових службах деяких областей, а також у голови ДПС Сергія Верланова проводяться обшуки.