Поведінка депутата Киви у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію



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«Здорова сексуальність – це здорово. Залежності, парафілії порушення і мастурбація замість роботи – ні», – зазначила Супрун

Супрун розповіла, що іноді мастурбація починає мати компульсивний характер, наприклад хапання за геніталії на робочому місці

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на тлі обговорення пікантної поведінки народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви розповіла українцям правду про мастурбацію.

Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

«Мастурбація – це неминуча складова нормального психосексуального розвитку. Вона передує сексуальній поведінці, спрямованій на іншу людину. Але буває і таке, що мастурбація дійсно стає проблемою», – написала Супрун.

Вона нагадала, що міф про шкоду мастурбації здоров’ю вигадав доктор Джон Гарві Келлогг. Він лякав молодь, яка займається «гріховним сексом», сліпотою та волохатими долонями.

«Завдяки мастурбації діти та підлітки пізнають своє тіло, а жінки згодом усвідомлюють найкращі шляхи досягнення оргазму. Для когось важлива вагінальна стимуляція, інші жінки передусім відчувають оргазм завдяки стимуляції голівки клітора та уретри. Мастурбують (чи зізнаються в цьому) переважно чоловіки», - зазначила Супрун.

Ексглава МОЗ наголосила, що мастурбація потрібна для підтримки кровообігу в геніталіях та малому тазу і для зняття сексуального напруження в разі відсутності постійного партнера/ки чи неможливості займатися сексом так часто, як хочеться.

Однак, за словами ексміністра, бувають і різні відхилення, а також неприємні наслідки у вигляді відсутності бажання в сексі з партнером.

«Іноді мастурбація починає мати компульсивний характер, наприклад хапання за геніталії на робочому місці. Така поведінка, очевидно, не піддається вольовому контролю, а людина не усвідомлює негативні наслідки дій. Компульсивні мастурбації відносять до видів сексуальних залежностей», – розповіла вона.

«Здорова сексуальність – це здорово. Залежності, парафілії порушення і мастурбація замість роботи – ні», – резюмувала Супрун.

Нагадаємо, ЗМІ зафіксували, як депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива 2 жовтня в Раді попався на не дуже пристойній поведінці.

Після цього голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту.