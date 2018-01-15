Працівницю Світового банку, яка написала листа Порошенку, звільняють – джерела

Лагард нічого не знала про ультимативний лист, направлений від імені МВФ до Адміністрації президента України

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард нічого не знала про ультимативний лист, направлений від імені МВФ до Адміністрації президента з вимогами щодо створення Антикорупційного суду. Про це, як повідомляють джерела «Главкому» в дипломатичних колах, Лагард сказала під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком в



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Крістін Лагард і Петро Порошенко

Лагард нічого не знала про ультимативний лист, направлений від імені МВФ до Адміністрації президента України

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард нічого не знала про ультимативний лист, направлений від імені МВФ до Адміністрації президента з вимогами щодо створення Антикорупційного суду. Про це, як повідомляють джерела «Главкому» в дипломатичних колах, Лагард сказала під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком в Давосі, пообіцявши провести розслідування щодо появи листа в пресі.

Також ці джерела повідомляють, що Світовий банк звільняє директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи та Центральної Азії Сату Кахонен, яка підписала листа Світового банку до України з зауваженнями щодо президентського законопроекту про Антикорупційний суд. Причина, в тому числі, – у «зливі» листа в пресу.

Нагадаємо, серед основних вимог західних партнерів України – створення Антикорупційного суду, який займався би розглядом справ проти високопосадовців. Президент Петро Порошенко зареєстрував в Верховній Раді свій варіант законопроекту про Антикорупційний суд, який був розкритикований як зсередини, так і зовні країни. МВФ заявив, що проект Порошенка суперечить зобов’язанням України, Світовий банк також висунув свої вимоги. У ЄС нагадали, що створення Антикорупційного суду є одним з критерієв для виконання безвізових вимог.