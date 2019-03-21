П'ять хороших і поганих фактів про IQOS, які повинен знати кожен новини компаній



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Про IQOS і glo говорять багато...

Інформація варіюється від «IQOS набагато кращий за сигарети» і «IQOS нешкідливий навіть для вагітних» до «IQOS шкідливіший за сигарети» і «в IQOS плавиться пластик». Збирати міфи і чутки - не наш рівень. Ми за факти.

Читайте нижче 5 фактів про IQOS (як позитивних, так і несхвальних), які, з нашої точки зору, повинен знати кожен, перш ніж усвідомлено прийняти рішення купити айкос:

1. IQOS менш шкідливий ніж сигарети

Цей факт підтверджений багатьма дослідженнями. Звичайно, краще не курити взагалі. Але якщо курець налаштований продовжувати, то лікарі і вчені рекомендують перейти на менш шкідливу альтернативу - IQOS або е-сигарети.

Завдяки тому, що тютюн в IQOS нагрівається, а не горить, користувач захищений від шкідливих продуктів горіння - чадного газу і канцерогенних смол. При використанні IQOS виділяється на 90-95% менше шкідливих речовин в порівнянні зі звичайними сигаретами.

Але є категорії людей, яким IQOS, вейпи і звичайні сигарети протипоказані. Про це нижче.

2. Стіки IQOS містять нікотин

Ті, хто називають IQOS і glo повністю нешкідливими, помиляються. Стіки містять нікотин. Так, вчені довели, що нікотин не є найшкідливішою речовиною в курінні. Найшкідливіше - вдихати смоли, що викликають рак і захворювання дихальних шляхів. Отже, якщо вже без нікотину ніяк, то краще поглинати його очищеним від смертельних продуктів горіння.

Проте, нікотин викликає залежність. А людям з серцево-судинними захворюваннями, неcприйняттям нікотину, вагітним і годуючим грудьми матерям нікотин в будь-якій формі категорично протипоказаний.

3. За допомогою IQOS не можна кинути курити

Часто курці вважають, що з IQOS можна кинути курити. З фізіологічної точки зору айкос нітрохи не сприяє відмові від куріння. Стіки містять нікотин в тій самій концентрації, що й звичайні сигарети. Отже, залежність нікуди не дівається.

Але багато користувачів IQOS спостерігають цікавий психологічний феномен. Коли робиш зусилля і відмовляєшся від шкідливих сигарет на користь чогось більш чистого, то потім легше знизити щоденну норму «викуреного», а поступово і зовсім відмовитися. Але наукового підтвердження цьому не існує.

4. IQOS можна використовувати в приміщенні

Горіння, диму і пасивного куріння від IQOS немає. Запах від аерозолю швидко розсіюється і не залишається на меблях і тканині. Тому гаджет можна використовувати практично всюди: вдома, в авто, офісі, ресторанах. В Україні є вже майже півтисячі IQOS-Friendly закладів.

5. Перейти на IQOS дорожче, ніж курити звичайні сигарети

Ціна IQOS - 1499-3499 грн в залежності від моделі. Найпопулярніша версія IQOS 2.4Plus коштує 1499 грн. Звичайно, недешево. Проте у вартість входить гарантійне обслуговування. При поломці вам просто поміняють гаджет на новенький менше ніж за 2 хвилини. У стандартах сервісного обслуговування IQOS рівняється на Apple Stores.

Стіки HEETS коштують 43 грн. Це якраз на рівні сигарет преміум класу.

Більше інформації на iqos.ua