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    Рашисти крадуть людей за списком. На Херсонщині зник місцевий депутат

    У червні 2016 року Сергія Максименка нагородили орденом &laquo;Народний герой України&raquo; - Рашисти крадуть людей за списком. На Херсонщині зник місцевий депутат
    У червні 2016 року Сергія Максименка нагородили орденом «Народний герой України»
    фото: nsirogozy.city

    Із 2014 року Максименко допомагав Збройним силам України

    Депутата декількох скликань Херсонської обласної ради Сергія Івановича Максименка викрали окупанти. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що інформація щодо його колеги з'явилася сьогодні, 6 квітня.

    «Його викрали з його дому, на превеликий жаль», – сказав Хлань.

    Максименко також є керівником сільськогосподарського підприємства «Світанок». Із 2014 року він активно допомагав Збройним силам України.

    Місцеві жителі вже звернулися по допомогу, щоб його визволити.

    Сергій Максименко (другий ліворуч) допомагає українській армії

    Сергій Максименко (другий ліворуч) допомагає українській армії

    У червні 2016 року Сергія Максименка нагородили орденом «Народний герой України». Зазначений орден вручається винятково за видатні заслуги в обороні Незалежності України та волонтерської допомоги збройним силам і самі громадяни обирають народних героїв.

    Як додав депутат, такі новини про викрадення людей приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць.

    «Окупанти ідуть за якимись списками. Незрозуміло, де вони їх взяли, але вони є. І тепер вони переслідують усіх, хто може протистояти окупанту: зі зброєю в руках чи інформаційною зброєю», – наголосив Хлань.

    Теги: росія окупанти ЗСУ депутат війна Херсонщина викрадення Герой України Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти крадуть людей за списком. На Херсонщині зник місцевий депутат