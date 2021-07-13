Редактор «Ехо Москви» пояснив, для кого Путін написав статтю (відео)

Венедиктов сказав, що в тексті немає фактичних помилок, однак згадані тільки ті факти, які «вписуються в концепцію»

Стаття Путіна «Про історичну єдність росіян і українців» розрахована у першу чергу на росіян та російськомовних українців. Таку думку вислови головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов в ефірі каналу «Дождь».

Ведучий обговорив з журналістом Венедиктовим, для кого написана стаття і за яким принципом президент вибирає теми для письмових висловлювань.

«Це політична, а не історична стаття, цільовою аудиторією якої є громадяни Росії, а також російськомовне населення України», – зазначив редактор «Ехо». Венедиктов сказав, що в тексті немає фактичних помилок, однак згадані тільки ті факти, які «вписуються в концепцію». Венедиктов наголосив, що Путін вважає перемогу у Великій Вітчизняній війні запорукою легітимності величі Росії і його президентства, в зв'язку з чим тема ВВВ часто стає предметом обговорення.

До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію переписували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

Ткаченко вказав, що «переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своєї Московії».

Також, після вчорашньої статті Путіна, де він «аналізував» історію України та розмірковував над тим, чи потрібен Україні Донбас і Крим, народні депутати вирішили написати йому листа-відповідь. Але не офіційно, а в іронічній формі, за мотивами картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».