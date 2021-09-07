РФ готується до «великої війни»: експерт спрогнозував, коли почнеться

Реформування військового резерву у Росії відбувається без гучного інформаційного супроводу

Збільшення мобілізаційного резерву в Росії та зміна схеми залучення резервістів може свідчити про підготовку військово-політичного керівництва країни до великої війни із відповідними наслідками. Таку думку у своїй колонці на сайті Republic висловив російський військовий експерт Олександр Гольц.

На його думку, про можливі войовничі плани російської влади може свідчити запровадження у країні принципово нової схеми формування мобілізаційного резерву.

На сьогодні в РФ діє ще радянська система, коли резервістами фактично є всі громадяни, хто проходив службу та перебуває на військовому обліку. Головний її недолік полягає в тому, що з роками рівень кваліфікації таких резервістів знижується.

Нова схема, яка запроваджується одразу у багатьох регіонах РФ, передбачає підписання резервістами контрактів, залучення їх до регулярних зборів та військових навчань і, як кінцеву мету, формування в країні резерву з громадян у «найбільш мобготовому стані».

«Найгіршим варіантом створення БАРСу (нового виду резерву – ред) є можливість того, що мобрезерв поспішно створюють, плануючи почати за півтора-два роки великі бойові дії. З усіма наслідками, що випливають, для росіян», – вважає Гольц.

«Найоптимістичнішим є, звичайно, припущення, що російська влада веде підготовку до того, щоб через 2-3 роки (якраз до президентських виборів) зробити подарунок народу та скасувати обов'язковий призов до збройних сил. Якщо так, то можна очікувати відродження ще однієї ініціативи, яка обіцяла чимале полегшення армійського тягла хоча б для частини наших громадян», – додає військовий експерт.

Слід зазначити, що створення нового резерву в РФ відбувається напівтаємно, на інтернет-ресурсах російського Міноборони будь-яка інформація про нього відсутня. Однак, не сайтах, спеціально створених для просування проєкту, розміщено телефонні номери російських військкоматів.

Нагадаємо, в ході військових навчань «Захід-2021» російська армія планує випробувати бойових роботів.

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