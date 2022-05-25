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    Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

    Росіяни випустили по Кривому Рогу три ракети - Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу
    Росіяни випустили по Кривому Рогу три ракети
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Ракети поцілили у промислове підприємство Кривого Рогу

    У середу, 25 травня, близько 7:42 російські війська завдали три ракетні удари по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу», – написав він у Telegram.

    Ракети поцілили у промислове підприємство. Є серйозні руйнування.

    Інформація про постраждалих уточнюється.

    Також Резніченко повідомив, що у Криворізькому районі окупанти обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Внаслідок ударів мирні мешканці не постраждали. Апостолово залишилося частково без світла.

    Як повідомлялося, 25 травня вранці по Запоріжжю була здійснена повітряна атака. Ворог випустив по місту чотири ракети. Одну з ракет було збито силами ППО.

    Російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу