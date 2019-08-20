Роснефть і мінфін РФ конфліктують щодо умов видобування нафти в Арктиці



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Роснефть вимагає значних податкових пільг і погрожує зривом реалізації нацпроектів

Мінфін РФ виступив із ідеєю введення мораторію на видачу податкових пільг щодо освоєння нових родовищ нафти в арктичній зоні. Відповідні пропозиції були представлені в записці президенту РФ, яка була підготовлена наприкінці липня.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

На даний момент відбувається процес інвентаризації родовищ в Арктиці на предмет рентабельності їх розробки в умовах нинішнього податкового режиму.

Проте така постановка питання може зашкодити Роснефти в реалізації проекту «Восток Оіл» на Ванкорському кластері і Пайяхській групі. Податкові пільги дали б можливість за 30 років зекономити 2,6 трлн рублів.

Ігор Сєчін, який очолює Роснефть, в листі до Володимира Путіна переконував, що податкові пільги дозволять також завантажити північний морський шлях. Відповідно до указу президента РФ, в 2024 році вантажопотік по цьому шляху має щороку складати 80 млн тонн.

Очікується, що остаточне рішення щодо податкових пільг для проекту Роснефти в Арктиці може бути прийняте до кінця серпня.