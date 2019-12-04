СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом
Приїхав за українським паспортом: на Херсонщині СБУ затримала члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого
Спецслужба зазначає антиукраїнську позицію Ігоря Кучерявого
Служба безпеки України затримала депутата від «Єдиної Росії» Ігоря Кучерявого, який приїхав отримати український паспорт, на кордоні з анексованим Росією Кримом. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Контррозвідники спецслужби встановили, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії «Єдина Росія» планував прибути на материкову частину для отримання українського паспорта.
СБУ зазначає антиукраїнську позицію Кучерявого.
У 2014 році, будучи учасником громадської організації «Автоканал Севастополя», він був причетний до організації блокпостів у Севастополі та охорони громадського порядку.
Росія нагородила його медаллю Міністерства оборони Російської Федерації «За повернення Криму» і ювілейним знаком Федеральної служби безпеки «Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя».
СБУ має намір повідомити Кучерявому про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.