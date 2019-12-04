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    СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом

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    <p>Приїхав за українським паспортом: на Херсонщині СБУ затримала члена партії &laquo;Єдина Росія&raquo; Ігоря Кучерявого</p> - СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом

    Приїхав за українським паспортом: на Херсонщині СБУ затримала члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого

    Фото: пресцентр СБУ

    Спецслужба зазначає антиукраїнську позицію Ігоря Кучерявого

    Служба безпеки України затримала депутата від «Єдиної Росії» Ігоря Кучерявого, який приїхав отримати український паспорт, на кордоні з анексованим Росією Кримом. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

    Контррозвідники спецслужби встановили, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії «Єдина Росія» планував прибути на материкову частину для отримання українського паспорта.

    СБУ зазначає антиукраїнську позицію Кучерявого.

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    СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом
    СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом
    СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом
    СБУ затримала на кордоні з Кримом депутата від «Єдиної Росії», який приїхав за українським паспортом

    У 2014 році, будучи учасником громадської організації «Автоканал Севастополя», він був причетний до організації блокпостів у Севастополі та охорони громадського порядку.

    Росія нагородила його медаллю Міністерства оборони Російської Федерації «За повернення Криму» і ювілейним знаком Федеральної служби безпеки «Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя».

    СБУ має намір повідомити Кучерявому про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

    Росія СБУ паспорт Херсонщина партії
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