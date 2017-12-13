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    Семерак отримав припис від НАЗК через директора Приазовського природного парку

    НАЗК встановило, що директор національного природного парку порушив вимоги Закону щодо запобігання конфлікту інтересів
    Національне агентство з питань запобігання корупції  винесло припис міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку стосовно директора Приазовського національного природного парку  Дмитра Воловика у зв’язку з порушенням останнім вимог Закону щодо запобігання конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
    • Вчора, 23:55
    • Розсилка
    Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак
    Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

    НАЗК встановило, що директор національного природного парку порушив вимоги Закону щодо запобігання конфлікту інтересів

    Національне агентство з питань запобігання корупції  винесло припис міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку стосовно директора Приазовського національного природного парку  Дмитра Воловика у зв’язку з порушенням останнім вимог Закону щодо запобігання конфлікту інтересів.

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Так, Національне агентство встановило, що директор Приазовського національного природного парку, будучи посадовою особою державної охорони природно-заповідного фонду не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів з моменту призначення на відповідну посаду у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.

    «Такими діями Дмитро Воловик порушив вимоги частини першої статті 36 Закону щодо запобігання конфлікту інтересів», - пояснили в НАЗК.

    З метою усунення порушень Закону та запобігання здійсненню їх у подальшому Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від  Семерака вжити передбачені законодавством заходи.

    Нагадаємо, НАЗК винесло припис Ситнику через е-декларації першого заступника директора НАБУ.

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