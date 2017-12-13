Семерак отримав припис від НАЗК через директора Приазовського природного парку

НАЗК встановило, що директор національного природного парку порушив вимоги Закону щодо запобігання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку стосовно директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика у зв’язку з порушенням останнім вимог Закону щодо запобігання конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

НАЗК встановило, що директор національного природного парку порушив вимоги Закону щодо запобігання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку стосовно директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика у зв’язку з порушенням останнім вимог Закону щодо запобігання конфлікту інтересів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, Національне агентство встановило, що директор Приазовського національного природного парку, будучи посадовою особою державної охорони природно-заповідного фонду не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів з моменту призначення на відповідну посаду у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.

«Такими діями Дмитро Воловик порушив вимоги частини першої статті 36 Закону щодо запобігання конфлікту інтересів», - пояснили в НАЗК.

З метою усунення порушень Закону та запобігання здійсненню їх у подальшому Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від Семерака вжити передбачені законодавством заходи.

Нагадаємо, НАЗК винесло припис Ситнику через е-декларації першого заступника директора НАБУ.