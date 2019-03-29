«Схеми» розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці



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ЗМІ опублікували телефонні переговори екс-нардепа, бізнесмена Дмитра Крючкова із Кононенком

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Журналісти програми «Схемиопублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та Ігора Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Про це йдеться у новому розслідуванні «Схем».

У сюжеті представлені телефонні переговори екс-нардепа, бізнесмена Дмитра Крючкова із Кононенком.

«На одному з них найближчий соратник президента зі знанням справи цікавиться перебігом розрахунків із державою бізнесмена Крючкова», - зазначають журналісти.

Головред інтернет-видання «Наші гроші» Олексій Шалайський заявив «Схемам», що Крючкова не сприймають як самостійну фігуру.

«Деколи ми його бачили близько Суркіса - Крючкова. Але тоді Суркіс був дуже наближений до влади. В інтерв’ю кілька людей - у тому числі державних менеджерів - називали його протеже Кононенка», - підкреслив Шалайський.

Розслідувачі зазначають, що контрольні пакети шести обленерго досі належать державі.

«А, отже, ухвалення рішень стосовно діяльності цих компаній залежить від влади. Той, хто прийшов до влади - отримує спокусу заробляти на цьому. Аналіз відкритих кримінальних проваджень щодо виведення грошей з обленерго у приватні кишені за покровительством верхівки влади та телефонні розмови безпосередньо причетних до цього людей привели журналістів у Харків, Черкаси та Запоріжжя», - йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслюють, що контрольний пакет акцій «Запоріжжяобленерго» належить державі в особі Фонду держмайна, але у 2015 році реальний контроль над «Запоріжжяобленерго» здійснювали міноритарні акціонери: брати Григорій та Ігор Суркіси, саме на них працював Дмитро Крючков у той період.

«Ще в 2015 році «Запоріжжяобленерго» погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію – приватній компанії Крючкова «Енергомережа». А ця фірма, в свою чергу, потім мусить віддати гроші постачальнику.

На ці нехитрі тристоронні договори пішли такі заводи олігархів: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплав». От тільки гроші за електроенергію «Запоріжжяобленерго» від Крючкова так і не дочекалось. Таким чином тільки у 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало півмільярда гривень», - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що офіційне слідство встановило, що частина одержаних від цих підприємств грошей переводилася у готівку - очевидно, аби розподілитись між різними учасниками корупційної схеми.

Раніше народний депутат Ігор Кононенко заявив, що журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проект «Радіо Свобода») маніпулюють думкою телеглядачів та використовують брудні політичні технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.

За словами політика, у четвер, 28 березня, він отримав від проекту «Схеми» запит на коментар до програми. У відповідь Кононенко повідомив журналістам, що готовий відповісти на будь-які їхні запитання та запропонував зустрітися «наступного тижня у понеділок».