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    «Схеми» розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці

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    «Схеми» розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці

    ЗМІ опублікували телефонні переговори екс-нардепа, бізнесмена Дмитра Крючкова із Кононенком

    Журналісти програми «Схеми»опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та Ігора Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

    Про це йдеться у новому розслідуванні «Схем».

    У сюжеті представлені телефонні переговори екс-нардепа, бізнесмена Дмитра Крючкова із Кононенком.

    «На одному з них найближчий соратник президента зі знанням справи цікавиться перебігом розрахунків із державою бізнесмена Крючкова», - зазначають журналісти.

    Головред інтернет-видання «Наші гроші» Олексій Шалайський заявив «Схемам», що Крючкова не сприймають як самостійну фігуру.

    «Деколи ми його бачили близько Суркіса - Крючкова. Але тоді Суркіс був дуже наближений до влади. В інтерв’ю кілька людей - у тому числі державних менеджерів - називали його протеже Кононенка», - підкреслив Шалайський.

    Розслідувачі зазначають, що контрольні пакети шести обленерго досі належать державі.

    «А, отже, ухвалення рішень стосовно діяльності цих компаній залежить від влади. Той, хто прийшов до влади - отримує спокусу заробляти на цьому. Аналіз відкритих кримінальних проваджень щодо виведення грошей з обленерго у приватні кишені за покровительством верхівки влади та телефонні розмови безпосередньо причетних до цього людей привели журналістів у Харків, Черкаси та Запоріжжя», - йдеться у матеріалі.

    Журналісти підкреслюють, що контрольний пакет акцій «Запоріжжяобленерго» належить державі в особі Фонду держмайна, але у 2015 році реальний контроль над «Запоріжжяобленерго» здійснювали міноритарні акціонери: брати Григорій та Ігор Суркіси, саме на них працював Дмитро Крючков у той період.

    «Ще в 2015 році «Запоріжжяобленерго» погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію – приватній компанії Крючкова «Енергомережа». А ця фірма, в свою чергу, потім мусить віддати гроші постачальнику.

    На ці нехитрі тристоронні договори пішли такі заводи олігархів: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплав». От тільки гроші за електроенергію «Запоріжжяобленерго» від Крючкова так і не дочекалось. Таким чином тільки у 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало півмільярда гривень», - йдеться у розслідуванні.

    Зазначається, що офіційне слідство встановило, що частина одержаних від цих підприємств грошей переводилася у готівку - очевидно, аби розподілитись між різними учасниками корупційної схеми.

    Раніше народний депутат Ігор Кононенко заявив, що журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проект «Радіо Свобода») маніпулюють думкою телеглядачів та використовують брудні політичні технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.

    За словами політика, у четвер, 28 березня, він отримав від проекту «Схеми» запит на коментар до програми. У відповідь Кононенко повідомив журналістам, що готовий відповісти на будь-які їхні запитання та запропонував зустрітися «наступного тижня у понеділок».

    Харків Запоріжжя ЗМІ Черкаси гроші Ігор Кононенко політика завод технології корупція
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