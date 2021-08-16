Штурм аеропорту Кабула: є загиблі

Один зі свідків сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві

В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили «попереджувальний» вогонь. У результаті загинули мінімум п’ять осіб. Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше п’ятеро людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.

Один зі свідків сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

Американський військовослужбовець, відповідальний за безпеку аеропорту, раніше стріляв у повітря, щоби розсіяти натовп, повідомив офіційний представник США.

Нагадаємо, в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, на борту українського літака перебували майже 80 осіб, зокрема вісім українців. Водночас спершу український лідер повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.