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    «Слуга народу» Качура запевняє, що дивився записи виступів Абрахама Лінкольна

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    Користувачі соцмереж жартують про спіритичні здібності Олександра Качури - «Слуга народу» Качура запевняє, що дивився записи виступів Абрахама Лінкольна
    Користувачі соцмереж жартують про спіритичні здібності Олександра Качури

    Зазначимо, що президент США Абрахам Лінкольн був убитий в 1865 році, а кінематограф брати Люм'єри винайшли лише у 1895 році

    Народний депутат України з фракції «Слуга народа» Олександр Качура під час виступу у Верховній Раді заявив, що він дивився записи виступів президента США Абрахама Лінкольна. Про це написав політолог Тарас Березовець у Facebook.

    «Я дивився записи виступів тоді президента Лінкольна в парламенті (Конгресі США - ТБ). Йому вдалося, він увійшов в історію», - заявив Олександр Качура

    Березовець звернув увагу, що президент США Абрахам Лінкольн був убитий в 1865 році. А кінематограф брати  Люмєри винайшли лише у 1895 році.

    «Питання, що не так з депутатом Качурою?», - питає Тарас Березовець.

    Екснардеп Леонід Ємець теж звернув увагу на «історичну обізнаність» Качури.

    Нагадаємо, 15 лютого на з’їзді партія «Слуга народу» оновила вищу раду: збільшила кількість членів з чотирьох до восьми та обрала нових членів. Олександр Качура серед інших увійшов до вищої ради.

    США депутат президент партія Слуга народу
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