Соцмережу сколихнув пост київського психолога, яка призналася, що її б’є чоловік



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Генпрокурор Юрій Луценко в коментарі під постом Шевцової порекомендував жінці написати заяву на його ім'я

Київський психолог Лілія Шевцова заявила про домашнє насильство з боку свого чоловіка - фізичне, емоційне і фінансове.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook ввечері 28 серпня, опублікувавши фотографію свого закривавленого обличчя.

За словами Лілії, це - результати побоїв, які вона пережила у 2016 році.

«Батько моїх чотирьох дітей неодноразово піднімає на мене руку. Маніпулює дітьми, загрожує їх забрати і систематично погрожує вигнати з його квартири, де ми проживаємо. На фото я в 2016 році. Є ще кілька доказів. І головні свідки, на жаль, діти», - повідомила Шевцова.

За її словами, були випадки, коли чоловік виганяв її в домашньому одязі на вулицю, відбирав ключі, гроші і телефон. Лілія писала заяву в поліцію, але, за її словами, чоловік «шантажував тим, що не виплатить кредит, який і так не виплатив».

«Це триває ще з більшою силою. Я шукаю підтримки і можливість вийти з цього пекла мені з дітьми», - написала Лілія.

На пост жінки відреагували сотні користувачів. Вони пропонують свою допомогу і дають поради. У коментарях до посту представники Міністерства внутрішніх справ і Міністерства соціальної політики заявили, що відправили додому до Лілі наряд поліції і міжвідомчу групу, яка займеться її проблемою.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі під постом Шевцової порекомендував жінці написати заяву на його ім'я.

Пізніше користувачі написали в коментарях, що деякі з них поїхали до Лілі додому. Також поліція приїхала на виклик.

Раніше повідомлялося, що актор із серіалу «Свати-6» В'ячеслав Кошелев та столичного академічного театру на Липках жорстоко побив свою дружину. Знімки з жінкою він спочатку опублікував на своїй Facebook-сторінці, проте пізніше видалив їх.

Джерело: ТСН