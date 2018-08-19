Сьогодні християни відзначають Яблучний Спас: прикмети, ворожіння і ритуали



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Яблучний спас – одне з великих свят для всіх християн

19 серпня християни відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. «Главком» підготував для вас прикмети, ритуали і гадання на це свято.

Яблучний спас – одне з великих свят для всіх християн, а ще воно символізує кінець літа та похолодання. Як і всі інші великі релігійні свята, віряни відвідують богослужіння в цей день.

Коли святкують Яблучний спас?

З року в рік Яблучний спас відзначають в один і той же день - 19 серпня. У 2018 році цей день припадає на неділю.

Історія свята

Деякі історики вважають, що Яблучний спас прийшов на зміну язичницькому святу збору яблук. У давні часи вважалося, що до цього дня плоди були ще не зрілими. Тільки після освячення яблук на вівтарі в цей день їх дозволялося вживати в їжу.

У християнстві 19 серпня ще називають Спасом на горі. Згідно з Біблією, цього дня - рівно за 40 днів до розп'яття - Ісус з учнями піднявся на гору Фавор. Під час молитви лице Ісуса освітило яскраве світло, а його одяг став білосніжним. Ісус преобразився на очах своїх учнів, відкривши їм своє призначення. Звідси ще одна назва свята - Преображення Господнє.

В цей день Христос дізнався, що він призначений для порятунку людей, і для цього йому судилося померти в муках, а потім воскреснути. Повернувшись з гори, Ісус наказав зібрати яблука, щоб Господь міг їх освятити.

Що потрібно освятити на Яблучний Спас?

У цей день святять у церкві не тільки яблука, але й інші плоди, овочі та фрукти. Традиційно українці освячують груші, виноград, сливи, персики, можна овочі, включаючи помідори та моркву, а також мед і жмут колосся жита і пшениці, таким чином прославляючи різноманітне багатство природи.

Головним же атрибутом святкової корзини є яблука, які, як вважали в давнину, не можна було їсти до 19 серпня, проте у цей день, а також опісля ці фрукти вживали в необмеженій кількості.

Що не можна робити на Яблучний Спас?

У давнину вважалося, що у цей день не можна їсти яблука, поки вони не будуть посвячені у церкві. Також на Яблучний спас не можна робити ніяких робіт по дому, зокрема, шити. Українська приказка говорить: хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.

Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому, якщо ви вирішили його дотримуватися, то потрібно відмовитися від м'ясних та молочних продуктів, жирної їжі та алкоголю. Під час посту 19 серпня – це єдиний день, коли дозволено в їжу вживати рибу та морепродукти. Також можна додати до раціону трохи вина. Нагадаємо, Успенський піст починається в день святкування Маковія на Медовий Спас 14 серпня і закінчується на Успіння Божої Матері 27 серпня.

Також в цей день не можна вбивати комах і проганяти їх, адже вважається, що якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік людині буде супроводжувати удача.

Наші предки вірили, що на Другий Спас прокидаються потойбічні сили, але вони прихильні до людей і готові виконати бажання.

Саме тому практикувалися заговори і різні ритуали й гадання на благополуччя, красу, любов і, звичайно, судженого.

Ворожіння та ритуали на Яблучний Спас

Суджений ряжений

Існує цікаве ворожіння на Яблучний Спас, яке може підказати ім’я судженого.

Слід зрізати однією смугою шкурку яблука і кинути її у багаття. Потрібно уважно придивися до форми яблучної шкірки. Яку літеру нагадує? З цієї літери і буде починатися ім’я вашого судженого.

Ворожіння на заміжжя

Для цього гадання знадобляться багаття, мотузка і, власне, яблуко. Яблуко необхідно повісити на мотузці. Ті, хто гадають підходять до багаття і гарненько закручують яблука. Той, у кого першим яблуко впаде у багаття, раніше з усіх присутніх одружиться.

Міцне кохання

Зміцнити почуття між закоханими можна, з’ївши з коханим одночасно розломлене на рівні частини яблуко. Плід повинен бути красивим та не зіпсованим.

Чи здійсниться бажання?

Потрібно взяти три однакових за розміром яблука жовтого, зеленого і червоного кольорів скласти у корзину або коробку, загадати бажання та уявити, як воно збувається.

Закривши очі, яблука перемішати і витягнути одне з них.

Червоне означає виконання задуманого, жовте – доведеться потрудитися, щоб воно здійснилося. Зелене яблуко означає, що бажання не збудеться.

Ворожіння на удачу

На удачу на весь рік гадають таким чином: верхівка плоду зрізається до насіння.

Якщо вони утворюють красивий, симетричний візерунок, значить, буде супроводжувати удача, радість, любов, матеріальне благополуччя.

Гадання на гроші

Дізнатися, чи збільшиться дохід, можна, кинувши яблуко вгору. Впаде справа – дохід буде зростати, вліво – залишиться незмінним. Впало по центру може означати тяжке матеріальне становище.

Прикмети:

На мед злітаються бджоли – до добробуту в домі.

Якщо при посіві пшениці, дме північний вітер, то колосся вродять великі.

Чисте безхмарне небо – до морозної зими.

Якщо на Яблучний спас, листя на деревах пожовкло – погода незабаром зміниться і сильно похолодає.

Багато шпаків на деревах – до суворого січня.

У цей день не можна вбивати і проганяти навіть найбільш набридливих комах.

Якщо на руку сяде одночасно дві мухи – збудуться бажання і прийде удача.

Хто на Спаса пригостить жебрака урожаєм, наступний рік проведе у достатку.

Яка погода на Спаса – такою буде і на Покрова (14 жовтня).

Якщо на мед, поставлений на стіл під час торжества, сіла бджола, у будинку буде достаток, радість

Для залучення здоров'я і благополуччя на свято Другого Спаса з ранку потрібно з'їсти яблуко нового врожаю з медом. А відкушуючи перший шматочок, треба загадати бажання. За повір'ям, воно обов'язково повинно виповнитися.

На Яблучний Спас проводжають літо і вже готуються до осені.