Суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США



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У березні 2014 року Дмитра Фірташа затримали в Австрії за запитом Міністерства юстиції США

Остаточне рішення про екстрадицію олігарха буде прийнято федеральним міністром юстиції Австрії

Вищий земельний суд Відня визнав допустимою екстрадицію до США українського олігарха Дмитра Фірташа.

Таким чином суд задовольнив апеляцію прокуратури Відня на попередню відмову суду у видачі бізнесмена.

Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа до США буде прийнято федеральним міністром юстиції Австрії, заявив суддя.

12 березня 2014 року Дмитра Фірташа затримали в Австрії за запитом Міністерства юстиції США.

Відомство звинуватило українського бізнесмена в дачі хабара в розмірі 18,5 млн доларів з метою отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати в США.

У цій справі проходять шість осіб, серед яких - індійський парламентарій, а також угорський, індійський та шріланкійський підприємці.

За версією слідства, підозрювані підкупили індійських чиновників, щоб отримати дозвіл на розробку титанової шахти в індійському штаті Андхра-Прадеш.

Нагадаємо, що у січні ЗМІ повідомили про те, що на Кіпрі арештовано майно Фірташа на суму близько $46 млн.

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Джерело: BBC