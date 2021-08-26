Суд зобов'язав нардепку Устінову заплатити 80 тис. поліцейському чиновнику. Деталі скандалу

За словами депутатки, Шевцов минулого року написав допис в соцмережі, у якому назвав Устінову «тупою вівцею, мавпою, бродчою живністю та розумово відсталим опудалом»

Устінова стверджує, що не знала про рішення суду

На квартиру народної депутатки Олександри Устінової наклали арешт, а її авто оголосили в розшук. Про це депутатка повідомила особисто на сторінці в Facebook.

Таке рішення було ухвалено через зобов'язання Устінової сплатити 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду заступнику голови Головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова.

За словами депутатки, Шевцов минулого року написав допис в соцмережі, у якому назвав Устінову «тупою вівцею, мавпою, бродчою живністю та розумово відсталим опудалом». За словами депутатки, внутрішня безпека поліції під час розслідування дій Шевцова визначила, що його сторінку нібито зламали, тож він це «не писав».

«Так от, замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати!» – заявила нардепка.

Печерський райсуд ухвалив рішення про сплату Шевцову 80 тис.грн, але Устінова стверджує, що не знала про це. «Про те, що наш найкращий Печерський суд виніс таке рішення я навіть не знала. Дізналася я про те, що маю заплатити майже 3-місячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполу на крузаку я з «Дії», де мені прийшло повідомлення про виконавче провадження по мені. Прийшло воно в липні, а суд виявляється був в лютому (про те, як це сталося я напишу окремий, думаю для багатьох шокуючий пост)», – написала Устінова.

Нагадаємо, наприкінці липня Устінова заявила про вихід з партії «Голос».