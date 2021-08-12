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    Тернопільський депутат пропонує заборонити продавати труси на церковні свята (відео)

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    Тернопільський депутат пропонує заборонити продавати труси на церковні свята (відео)
    https://terminovo.te.ua/

    Пропозиція місцевого політика пролунала ще у квітні, але мережа її оцінила лише тепер

    Незвична ініціатива депутата міськради Тернополя Володимира Гринди не торгувати спіднім на церковні свята хоч і з'явилась місяцями раніше, проте на всю Україну вона прогриміла завдяки соціальній мережі. Так, у групі «Рагу.лі» опублікували відео засідання депутатського корпусу, на якому депутат озвучив пропозицію.

    «Його ім'я треба запам'ятати, тому що він зробив те, чого до нього не міг зробити ніхто. Він заборонив продавати труси», – іронізує на початку ведуча.

    Спочатку депутат пояснює, чому вирішив подати таку пропозицію на розгляд колегам з міськради. «Іду я 15 квітня, на Зелені свята, вісім чоловік всього-навсього відкриті. Труси продають, ліфчики (...). Якби це був хліб чи ще щось, необхідне для вжитку. Але на Зелені свята відкрити й продавати труси,.. тут трішки перегнули», – заявив депутат Гринда.

    У ролику ведуча ставить питання: невже білизна не вважається предметом необхідності кожного? І чому їх продаж необхідно заборонити саме на церковні свята? «Знімай труси – вдягай вербу», – жартома закликала ведуча Тетяна Микитенко.

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    Тернопільський депутат пропонує заборонити продавати труси на церковні свята (відео)
    Тернопільський депутат пропонує заборонити продавати труси на церковні свята (відео)

    Користувачі також не проґавили шанс пожартувати над новиною, лишаючи під постом іронічні запитання та пропозиції.

    Зрештою, ініціативу депутата щодо заборони продажу нижньої білизни в Тернополі на релігійні свята у міськраді підтримали, додає ведуча.

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    Теги: свята політика чоловік
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    Тернопільський депутат пропонує заборонити продавати труси на церковні свята (відео)