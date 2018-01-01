Трамп заявив, що Росія допомагає КНДР

Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «взагалі не допомагає у ситуації з Північною Кореєю». Про це він сказав в інтерв’ю Reuters. «Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю. У тому, з чим Китай нам допомагає, Росія псує», — сказав американський президент. За його словами, Росія



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Дональд Трамп

Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «взагалі не допомагає у ситуації з Північною Кореєю».

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

«Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю. У тому, з чим Китай нам допомагає, Росія псує», — сказав американський президент.

За його словами, Росія допомагає КНДР в обході накладених на неї міжнародних санкцій у питанні поставки, зокрема, палива.

Трамп також додав, що Пхеньян «з кожним днем стає більш здатним направити ракети на США».

Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї.

Під час інтерв’ю Трамп, крім усього, поставив під сумнів можливі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, хоча раніше він допускав таку можливість.