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    Трамп заявив, що Росія допомагає КНДР

    Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї
    Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «взагалі не допомагає у ситуації з Північною Кореєю». Про це він сказав в інтерв’ю Reuters. «Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю. У тому, з чим Китай нам допомагає, Росія псує», — сказав американський президент. За його словами, Росія
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «взагалі не допомагає у ситуації з Північною Кореєю».

    Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

    «Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю. У тому, з чим Китай нам допомагає, Росія псує», — сказав американський президент.

    За його словами, Росія допомагає КНДР в обході накладених на неї міжнародних санкцій у питанні поставки, зокрема, палива.

    Трамп також додав, що Пхеньян «з кожним днем стає більш здатним направити ракети на США».

    Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї.

    Під час інтерв’ю Трамп, крім усього, поставив під сумнів можливі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, хоча раніше він допускав таку можливість.

    Росія США санкції ООН Китай Дональд Трамп
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