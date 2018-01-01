Трамп заявив, що Росія допомагає КНДР
- Вчора, 23:59
-
Розсилка
Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «взагалі не допомагає у ситуації з Північною Кореєю».
Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.
«Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю. У тому, з чим Китай нам допомагає, Росія псує», — сказав американський президент.
За його словами, Росія допомагає КНДР в обході накладених на неї міжнародних санкцій у питанні поставки, зокрема, палива.
Трамп також додав, що Пхеньян «з кожним днем стає більш здатним направити ракети на США».
Китай і Росія в Раді безпеки ООН минулого року підписали резолюцію, яка запроваджує санкції проти Північної Кореї.
Під час інтерв’ю Трамп, крім усього, поставив під сумнів можливі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, хоча раніше він допускав таку можливість.