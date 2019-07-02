Третя жертва: Помер морпех, який знаходився у машині медиків, обстріляній під Водяним



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Сьогодні від отриманих поранень помер 22-річний морпех Едуард Федоров

Едуарду Федорову було лише 22 роки

Сьогодні у харківському шпиталі помер морський пехотинець Едуард Федоров. Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова у Facebook.

«Сьогодні у харківському госпіталі помер морпех Едуард Федоров. Український воїн, який отримав поранення і перебував у машині медиків, яку знищили окупанти. Йому було всього 22 роки. Співчуття близьким. Світла пам'ять. Воїни світла», - написала волонтер.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, товариші по службі висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.

У мережі оприлюднено фото обстріляного «Хаммера».