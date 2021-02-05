Три фракції закликали уряд і РНБО розслідувати аварію на ТЕС Ахметова

Нардепи стурбовані аварією, що сталась на тепловій електростанції ДТЕК Запорізька ТЕС

Група народних депутатів від фракцій «Слуга народу», «Голос» і «Європейська солідарність» хочуть з’ясувати подробиці аварії на Запорізькій ТЕС, про завдані збитки і чи виконала компанія донецького мільярдера Ріната Ахметова приватизаційний договір після купівлі електростанції.

Про це йдеться у зверненнях на ім'я голів РНБО та уряду, які опинилися у розпорядженні НВ.

«Ми, народні депутати України, стурбовані аварією, що сталась 3 лютого 2021 року на тепловій електростанції ДТЕК Запорізька ТЕС, що входить до складу АТ «ДТЕК Дніпроенерго», – йдеться у зверненні депутатів.

Також депутати просять РНБО перевірити інформацію, розповсюджену в ЗМІ щодо того, що на території Запорізької ТЕС «серед виробничих установок ввечері була пожежа».

Додатково представники парламенту хочуть, аби голова РНБО Олексій Данілов створив комісію з розслідування причин аварії на Запорізькій ТЕС та надав інформацію про наслідки аварії та оцінку завданих збитків.

Крім того, депутати прагнуть отримати копію договору купівлі-продажу Запорізької ТЕС компанією ДТЕК, а також акти Фонду державного майна України з виконання умов Договору, в частині забезпечення екологічних вимог: встановлення фільтрів і моніторингу викидів.

І дізнатися, чому робоча група РНБО з питань подолання загроз в енергетичній сфері задекларувала подальше нарощування теплової енергії, що суперечить міжнародним зобов‘язанням по відмові від викопних видів палива на користь чистої енергетики.

З цими ж вимогами народні обранці звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначимо, 4 лютого ДТЕК повністю відновив роботу Запоріжської ТЕС в енергосистемі після знеструмлення через аварію на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції «Луч» в Запорізькій області, системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

Аварія на підстанції призвела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС «ДТЕК Енерго».

Перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко вважає, що за аварії в енергосистемі повністю відповідають голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова комітету Верховної ради Андрій Герус. Їх потрібно негайно викликати в Офіс президента.