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    «Тупа вівця...». Один із керівників Нацполіції Євген Шевцов жорстко вилаяв депутатку Олександру Устінову

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    Заступник начальника Головного слідчого управління Національноі поліціі Украіни Євген Шевцов не вперше потрапляє у скандальні історії - «Тупа вівця...». Один із керівників Нацполіції Євген Шевцов жорстко вилаяв депутатку Олександру Устінову
    Заступник начальника Головного слідчого управління Національноі поліціі Украіни Євген Шевцов не вперше потрапляє у скандальні історії
    Фото із відкритих джерел

    Парламентарі вимагають від міністра Арсена Авакова забезпечити розслідування «справи Шевцова»

    Заступник начальника Головного слідчого управління Національноі поліціі Украіни Євген Шевцов жорстко вилаяв народну депутатку з фракції партії «Голос» Олександру Устінову. Про це депутатка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело» - такими епітетами вітають зараз депутаток представники моєі новоі Національноі поліціі», - написала Устінова і додала скріни повідомлень поліцейського чиновника з його сторінки у Facebook.

    За її словами, образи від поліцейського чиновника стали наслідком того, що вона разом із колегами зібрали підписи 50 депутатів і надіслали звернення голові МВС Арсену Авакову з проханням забезпечити «об’єктивне, повне та неупередженене розслідування можливого вчинення протиправних дій» цією людиною.

    «Він, його дружина - мільйонерка та іх майно - фігуранти останнього розслідування Дениса Бігуса», - написала Устінова.

    Як писав «Главком» раніше, на думку експертів, Євген Шевцов використовує проти журналістів репресивний апарат.

    Національна поліція України партія Голос
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