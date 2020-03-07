«Тупа вівця...». Один із керівників Нацполіції Євген Шевцов жорстко вилаяв депутатку Олександру Устінову
Парламентарі вимагають від міністра Арсена Авакова забезпечити розслідування «справи Шевцова»
Заступник начальника Головного слідчого управління Національноі поліціі Украіни Євген Шевцов жорстко вилаяв народну депутатку з фракції партії «Голос» Олександру Устінову. Про це депутатка повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело» - такими епітетами вітають зараз депутаток представники моєі новоі Національноі поліціі», - написала Устінова і додала скріни повідомлень поліцейського чиновника з його сторінки у Facebook.
За її словами, образи від поліцейського чиновника стали наслідком того, що вона разом із колегами зібрали підписи 50 депутатів і надіслали звернення голові МВС Арсену Авакову з проханням забезпечити «об’єктивне, повне та неупередженене розслідування можливого вчинення протиправних дій» цією людиною.
«Він, його дружина - мільйонерка та іх майно - фігуранти останнього розслідування Дениса Бігуса», - написала Устінова.
Як писав «Главком» раніше, на думку експертів, Євген Шевцов використовує проти журналістів репресивний апарат.