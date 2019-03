У Гамбурзі тисячі школярів вийшли на мітинг на захист клімату

Акцію очолила шведська активістка Грета Тунберг, яка стала відомою представницею кампанії проти змін клімату

У німецькому Гамбурзі тисячі школярів, пропускаючи школу, 1 березня беруть участь у демонстрації на захист клімату.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Акцію очолила шведська активістка Грета Тунберг, яка стала відомою представницею кампанії проти змін клімату.

Демонстранти пройшли центром міста, несучи плакати «Клімат не може чекати», «Маршируймо зараз або пливімо пізніше».

За попередніми оцінками поліції, до акції долучилися від 3,5 до 4 тисяч людей.

Thousands of school kids skipping school this morning in Hamburg as part of the #FridaysForFurture movement. The weekly demos, inspired by Swedish activist @GretaThunberg, are demanding more action from politicians against climate change. pic.twitter.com/ewdIS4rS47