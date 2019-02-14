У Києві на Хрещатику сталася масова бійка: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У бійці взяли участь ультрас «Динамо» (Київ) та «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майні)

13 лютого у центрі Києва біля виходу зі станції метро Хрещатик сталася масова бійка.

Про це повідомляє у Facebook «Київ.Оперативний».

«Массова бійка прямо зараз відбулася в самому центрі міста – на Хрещатику. Цікаво, за що билися?», – йдеться у повідомленні.

Tribuna.com з посиланням на спільноту Troublemakers & Ultras Action повідомляє, що у бійці взяли участь ультрас «Динамо» (Київ) та «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майні), а саме «Capitals», FBF і «North Company» (зі сторони «Динамо») та «Brigade Nassau & Kо» (зі сторони «Айнтрахта«).

З боку ультрас «Динамо» було 42 учасники конфлікту, з боку німецького клубу - 70-80.

Бійка закінчилася перемогою фанатів київського клубу.