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    У НАТО оголосили про переговори на рівні міністрів оборони

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    У НАТО оголосили про переговори на рівні міністрів оборони

    Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони пройдуть в новій штаб-квартирі НАТО

    Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про майбутні переговори на рівні глав оборонних відомств, які повинні будуть відбутися в Брюсселі 3 і 4 жовтня.

    Про це повідомляє прес-служба НАТО.

    «Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони пройдуть в новій штаб-квартирі НАТО 3 та 4 жовтня», - сказали представники альянсу.

    Відзначається, що передбачуваний порядок переговорів не уточнюється. Вони повинні будуть пройти під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

    В останній раз міністри оборони країн-учасниць НАТО зустрічалися на початку червня, напередодні саміту, який пройшов в липні.

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