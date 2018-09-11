У НАТО оголосили про переговори на рівні міністрів оборони
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Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони пройдуть в новій штаб-квартирі НАТО
Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про майбутні переговори на рівні глав оборонних відомств, які повинні будуть відбутися в Брюсселі 3 і 4 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
«Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони пройдуть в новій штаб-квартирі НАТО 3 та 4 жовтня», - сказали представники альянсу.
Відзначається, що передбачуваний порядок переговорів не уточнюється. Вони повинні будуть пройти під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.
В останній раз міністри оборони країн-учасниць НАТО зустрічалися на початку червня, напередодні саміту, який пройшов в липні.