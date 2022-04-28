«Влада» Придністров'я оголосила воєнні збори: розвідка вказала на важливу деталь

У невизнаній республіці почали надсилати листи громадянам ще до початку російських провокацій

У невизнаній «Придністровській молдавській республіці» оголосили воєнні збори. Лист від «міністерства оборони ПМР» датований 21 квітня, тобто до початку російських провокацій у Придністров'ї. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Невизнана «Придністровська молдавська республіка» посилює свою армію. В листі «Міністерства оборони ПМР» до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на «спеціальні збори». Зазначається, що мета зборів – «забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки», – повідомили у розвідці.

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується «грошове та речове забезпечення, проживання та харчування». Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 «рублів ПМР». Самі збори триватимуть 90 днів.

У ГУР зазначили, що, попри формальну добровільність участі, є інформація, що збори матимуть примусовий характер.

«Примітно, що лист датований 21 квітня. Тобто до початку останніх російських провокацій на території ПМР. Це нагадує події у так званих ЛНР/ДНР», – додали у розвідці.

Нагадаємо, що напередодні у Придністров’ї сталися три вибухи – постріл з РПГ по будівлі «МДБ», а також вибухи у селі Маяк, де розташовується «Придністровський телерадіоцентр» та біля військової частини поблизу населеного пункту Паркани. Лідер сепаратистів Вадим Красносельський одразу звинуватив Україну. За даними ГУР, Росія разом із підконтрольним режимом готувалася до влаштування інцидентів завчасно.

Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують повідомлення від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».