У Росії горить військова частина, лунають вибухи



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Площа пожежі зараз становить 1500 квадратних метрів

На півночі Мурманська загорілася покинута військова частина, пожежа перекинулася на склади та інші споруди.

Про це повідомляють Life.ru та Рен TV.

Площа пожежі зараз становить 1500 квадратних метрів. Їй присвоєно підвищений рівень складності.

Очевидці повідомляють, що чули хлопки, а потім почалися вибухи.

Припускають, що можуть вибухати балони.

Зазначається, що всі споруди і склади порожні. На місці працюють всі пожежні розрахунки, до гасіння залучили також військовий катер.

Згодом у прес-службі Північного флоту Росії підтвердили, що на одній зі складських територій флоту сталося загоряння дерев'яних конструкцій.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.