У Румунії осквернили будинок дитинства письменника Елі Візеля



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Родинний будинок Візеля в Румунії є пам’яткою, яка охороняється

Поліція Румунії почала розслідування через графіті-написи на будинку лауреата Нобелівської премії миру Елі Візеля в його рідному місті Сигіт, в північно-західній частині країни. Розслідування почалось після того, як напис на стінах будинку-музею залишили вночі невідомі.

З-поміж написів, залишених на будинку Візеля, був – «у пеклі з Гітлером».

Родинний будинок Візеля в Румунії є пам’яткою, яка охороняється.

Візель і його родина були серед 14 тисяч румунських євреїв, депортованих з міста у нацистський табір в Освенцимі в травні 1944 року. Там померла його мати і молодша сестра, в той час як він і дві старші сестри вижили.

Візель написав понад 40 книг, більшість з яких – науково-популярні праці про Голокост. Він здобув Нобелівську премію миру в 1986 році за свою діяльність проти насильства, репресій і расизму. Візель помер у 2016 році.