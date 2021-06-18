В Одеський порт увійшли кораблі НАТО (фото, відео)

Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту «Булат» і «Патріот»

Вранці в п'ятницю, 18 червня, два корабля НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт. Про це інформує «Думська».

Британський есмінець о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години встав біля 19-го причалу морвокзалу.

«Біля 18-го причалу повинен пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805», – йдеться в повідомленні.

Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту «Булат» і «Патріот».

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця «Куїн Елізабет», що вийшов недавно в кругосвітній похід.

Defender оснащений артилерійською 114-мм установкою Mark 8 Mod, парою 20-мм Mark 15 Phalanx і двома 30-мм «Ерлікон».

Додамо, що у четвер, 17 червня, до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції Alize (A 645). Про це оголосила моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

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