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    В Україні атомні станції хибно вважати екологічними і дешевими – Екодія

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    Атомні станції &ndash; потенційно небезпечні об&rsquo;єкти - В Україні атомні станції хибно вважати екологічними і дешевими – Екодія
    Атомні станції – потенційно небезпечні об’єкти
    Фото: Екодія/Facebook

    Особливо тривожний для атомної енергетики наслідок зміни клімату – це нестача води

    Атомну енергетику в Україні часто пропагують як «зелену» і хочуть представити як рішення кліматичної кризи, однак це є небезпечним міфом. Про це повідомила організація «Екодія» на сторінці Facebook.

    У повідомленні йдеться про те, що експерти нагадують, хоч атомна станція майже не викидає парникових газів під час роботи, та на усіх інших етапах своєї життєдіяльності все ж є джерелом викидів і забруднення довкілля. За найгірших умов, викиди парникових газів від повного ядерного циклу (тобто з урахуванням виробництва ядерного палива до захоронення відходів) у 24 рази більші за викиди від сонячної енергетики та усього в 4 рази менші за вугільну.

    «Атомні станції – потенційно небезпечні об’єкти. Коли їх проєктують, то враховують багато ризиків, в тому числі й екстремальні погодні явища. Однак середній вік станцій у світі –понад 30 років, тож і планувалися вони кілька десятиліть тому. До сучасних кліматичних умов вони просто не пристосовані», – додають в Екодії.

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    В Україні атомні станції хибно вважати екологічними і дешевими – Екодія

    Як зазначається, особливо тривожний для атомної енергетики наслідок зміни клімату – це нестача води. За прогнозами науковців, це головний ризик для нашого регіону.

    «Він не лише потенційний, а й уже помітний – наприклад, для охолодження двох блоків Хмельницької АЕС вже зараз у найспекотніші періоди доводиться брати додаткову воду з річки Горинь», – наголосили експерти.

    Також вони вказали про сумнівність добудови двох блоків Хмельницької АЕС, оскільки в такому разі дефіцит води для охолодження буде значно більший.

    Додамо, що компанія Bunge збирається побудувати маслосховище і відстійник для великовантажного транспорту в Миколаєві (Інгульський район). Проте місцеві жителі протестують.

    Теги: екологія енергетика Україна
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