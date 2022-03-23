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    Відома мережа крамниць започаткувала продаж «кадирівців у власному соусі»

    Відома мережа крамниць влаштувала оригінальну акцію - Відома мережа крамниць започаткувала продаж «кадирівців у власному соусі»
    Відома мережа крамниць влаштувала оригінальну акцію

    Мережа магазинів АТБ здивувала акцією

    У мережі магазинів АТБ з’явилися консерви «Кадирівці у власному соусі» торгової марки «Своя лінія».

    Як повідомлялося раніше, з 21 березня 2022 р. тимчасово зачинено деякі крамниці «Сільпо» у Києві та області, Житомирській області а також два у Чернігівській. У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.

    Раніше Mcdonald's оголосив про закриття 850 ресторанів в Росії. Також Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Окрім того, стало відомо, що Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відома мережа крамниць започаткувала продаж «кадирівців у власному соусі»