Відома мережа крамниць започаткувала продаж «кадирівців у власному соусі»

Мережа магазинів АТБ здивувала акцією

У мережі магазинів АТБ з’явилися консерви «Кадирівці у власному соусі» торгової марки «Своя лінія».

Як повідомлялося раніше, з 21 березня 2022 р. тимчасово зачинено деякі крамниці «Сільпо» у Києві та області, Житомирській області а також два у Чернігівській. У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.

Раніше Mcdonald's оголосив про закриття 850 ресторанів в Росії. Також Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Окрім того, стало відомо, що Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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