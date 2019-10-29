Він полетів, але обіцяв повернутися. Екснардеп Кононенко, якого 10 днів тому затримували в аеропорту, зник



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Ігор Кононенко запевняв, що повернеться в Україну 28-29 жовтня Фото: Главком

Помічниця Ігоря Кононенка запевняє, що колишній нардеп досі перебуває у Китаї на тенісному турнірі. Хоча турнір завершився… дві доби тому

Колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, якого 17 жовтня затримали в аеропорту «Бориспіль», а потім відпустили, досі не повернувся в Україну. 18 жовтня політик заявив, що вилетів з аеропорту «Бориспіль» до Стамбула, а потім планує відвідати Китай.

Соратник Порошенка підкреслив, що повернеться в Україну 28 чи 29 жовтня. «Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії. Буду повертатися 28–29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч із Федерацією тенісу Китаю щодо співпраці з міжнародною тенісною академією», – сказав він.

Проте, за даними джерел «Главкома» в оточенні самого Кононенка, екснардеп в Україну так і не повернувся.

«Ігор Віталійович наразі перебуває у Китаї на юніорському підсумковому турнірі. Там виступає його вихованка - тенісистка Дарина Снігур, якою він опікується уже декілька років. Він поїхав її підтримати, коли повернеться, не повідомив», - про це в коментарі «Главкому» розказала помічниця Кононенка ввечері 28 жовтня. Сьогодні ж вона вже не відповідала на дзвінки, як і сам колишній нардеп.

Зазначимо, що тенісний турнір завершився ще 27 жовтня. 17-річна тенісистка Дарина Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру в китайському Ченду. У вирішальному матчі спортсменка поступилася Діан Паррі з Франції – 1:6, 3:6. Снігур стала другою українкою, яка дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру. 2017 року перемогу в ньому здобула Марта Костюк.

Нагадаємо, колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко заявив, що Кононенка затримали 17 жовтня на кордоні «у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень». Ряд ЗМІ тоді повідомив, що Кононенка на 40 хвилин затримали в аеропорту за запитом Національного антикорупційного бюро. Проте екснардеп не підтвердив повідомлення про своє затримання.

20 серпня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що стосовно Кононенка відкрито кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірних даних.

У липні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що Кононенко в уточненій декларації за 2015 рік указав недостовірну інформацію про кількість і номінальну вартість акцій, зареєстрованих на території України трьох акціонерних товариств і двох іноземних компаній, що належать йому за правом власності, а також не задекларував доходу невістки.

Кононенко заявляв, що вважає необґрунтованим це кримінальне провадження.

Ігор Кононенко – один із найближчих соратників і бізнес-партнер п'ятого президента України Петра Порошенка. Його затримання відбулося того ж дня, коли в аеропорту «Бориспіль» затримали ще одного близького соратника Порошенка - бізнесмена і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського.

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